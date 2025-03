Prosegue ondata di maltempo. La Protezione Civile della Regione Campania, a seguito delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato di ulteriori 24 ore, ossia fino alle ore 14 di domani, 28 marzo, la vigente allerta meteo per temporali di livello Giallo.

Campania, prorogata allerta meteo fino a venerdì 28 marzo: miglioramento per domenica

Su tutta la Campania, come da bollettino ufficiale, sono previsti ancora precipitazioni e temporali che, in alcuni punti del territorio potrebbero essere particolarmente intensi e avere rapidità di evoluzione. I fenomeni sono infatti caratterizzati da incertezza previsionale e, per la particolare tipologia, potrebbero essere accompagnati anche da raffiche di vento, grandine e fulmini tali da determinare anche danni alle coperture e caduta di rami o alberi.

Il tempo si manterrà incerto anche sabato 29, con possibili precipitazioni a carattere temporalesco, con contestuale abbassamento di temperature minime massime. Un miglioramento è previsto soltanto entro domenica 30.