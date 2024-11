Campania, primo assaggio di inverno: scatta l’allerta meteo per temporali intensi

La Protezione Civile della Regione Campania, alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un’allerta meteo di colore Giallo per temporali improvvisi e intensi che caratterizzeranno la giornata di domani, mercoledì 13 novembre, a partire dalle ore 8 e permarranno fino alle 8 di dopodomani, giovedì 14 novembre.

Campania, primo assaggio di inverno: scatta l’allerta meteo per temporali intesi

L’allerta riguarda tutte le zone ad esclusione di Alta Irpinia, Sannio e Tanagro. Si prevedono, in particolare, “precipitazioni da locali a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata intensità. Venti temporaneamente forti nord-orientali con possibili raffiche. Mare localmente agitato, in particolare lungo le coste esposte ai venti”. Va prestata attenzione, si legge nella nota della Protezione civile, al rischio idrogeologico: saranno possibili allagamenti, esondazioni, ruscellamenti, caduta massi e frane in considerazione della fragilità dei territori.