Primi assaggi di inverno in Campania. L’irruzione delle correnti fredde dal Nord Est Europa hanno fatto abbassare nelle ultime ore le temperature, interrompendo il dominio dell’anticiclone africano dei primi giorni di novembre. Minime in picchiata fino a 5 gradi sopra lo zero.

Campania, crollo termico: domani pioggia e temperature in picchiata fino a 5 gradi

La giornata più fredda si preannuncia quella di mercoledì 13 novembre. Previste pioggia e precipitazioni sparse su quasi tutto il territorio regionale. La colonnina di mercurio non supererà i 12-13 gradi e le minime potranno crollare nell’entroterra anche fino a 5 gradi. Una giornata dal sapore invernale che sarà seguita da altre giornate segnate da un brusco calo termico. Da giovedì 14, infatti, il sole tornerà a fare capolino alle nostre latitudini ma il termometro segnerà soltanto un leggero rialzo dei valori massimi, che resteranno comunque al di sotto dei 20 gradi.

Weekend prossimo allo “zero”

Il trend si consoliderà per il resto della settimana. Il weekend, tra venerdì 15 e domenica 17, sarà caratterizzato da minime ancora più basse, in alcuni territori della regione prossime allo zero. La prossima settimana infine il tempo potrebbe peggiorare e il clima soleggiato di questi giorni lasciare spazio all’irruzione di una perturbazione che porterà pioggia e vento.