La nuova giunta regionale della Campania è stata illustrata ufficialmente durante la seduta del Consiglio regionale dal presidente Roberto Fico. “Sono convinto che i colleghi sapranno sostenermi al meglio in questo percorso”, ha dichiarato Fico, sottolineando che “il nostro compito è portare dentro le istituzioni la voce dei cittadini”.

Campania, presentata in consiglio regionale la nuova giunta di Fico: “Leale collaborazione con assemblea”

Il neo-governatore della Campania ha inoltre ribadito che il progetto politico alla base della squadra di governo è stato condiviso pienamente dalla coalizione. “Nei prossimi giorni convocherò la giunta per la prima riunione”, ha aggiunto, spiegando che tra i primi provvedimenti da affrontare ci sarà l’approvazione del bilancio. Fico ha poi richiamato il ruolo del Consiglio regionale, chiedendo un rapporto “sano, corretto ed equilibrato” tra l’esecutivo e l’assemblea. “Serve responsabilità nel lavoro legislativo e qualità nella produzione delle norme”, ha detto, invitando anche a lavorare su testi unici per rendere più organiche e coerenti le leggi regionali. “Con il Consiglio ci sarà un confronto costante: credo molto nelle assemblee legislative”, ha rimarcato. Il presidente ha assicurato che la sua non sarà “una giunta in campagna elettorale permanente” e che non si agirà “solo per mettere una bandierina”, rivendicando la scelta di una squadra politica con l’obiettivo di “approfondire i problemi e trovare soluzioni concrete”.

Trasporti e polemiche sul “campo largo”

Sul tema dei trasporti, dove “esiste una criticità”, Fico ha spiegato che si sta intervenendo con un lavoro strutturato, perché “non bastano gli spot”. Ha inoltre respinto le polemiche sui tempi, precisando che non ci sono stati ritardi nella convocazione del Consiglio e nella formazione della giunta, “costituita due giorni dopo la prima seduta”. “Dopo questa presentazione mi sento pronto a impostare il lavoro sulle delibere”, ha aggiunto, evidenziando la volontà di garantire controllo e trasparenza: “Vogliamo che il Consiglio verifichi il nostro operato e noi risponderemo con gli atti. Da parte mia ci sarà sempre leale collaborazione. Anche nelle differenze dobbiamo puntare sui contenuti. Saremo chiari e trasparenti con i cittadini”.

Infine, sugli attacchi di Vincenzo De Luca al “campo largo”, Fico ha preferito non alimentare lo scontro. A margine dei lavori ha tagliato corto: “Stiamo lavorando sul programma che abbiamo presentato. Io guardo avanti, al lavoro della giunta e del Consiglio, e al raggiungimento di obiettivi importanti legati al benessere delle persone”.