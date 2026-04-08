Consiglio regionale su Monaldi, Fico: “Reiterati errori e omissioni”

Un minuto di silenzio in aula per il piccolo Domenico proposto dal presidente del consiglio regionale Massimiliano Manfredi, poi un confronto politico sul trapianto fallito all’ospedale Monaldi.

Nella sua relazione Fico, governatore con delega alla sanità, ha ricostruito la tragica cronologia, parlando di “reiterati errori e omissioni”. Il presidente ha confermato di aver appreso dalla stampa della portata di quanto realmente accaduto. “Ma qui – ha spiegato – vogliamo fare un’operazione verità e capire cosa non ha funzionato, non siamo in un aula di tribunale ed il Monaldi resta un’eccellenza”. Alla fine, l’assise ha approvato all’unanimità una risoluzione per migliorare la rete regionale per trapianti e donazioni.

Il leader dell’opposizione, Gennaro Sangiuliano, chiedeva però maggiore rigore nelle decisioni. “In Campania siamo curati peggio di altre regioni – ha sottolineato l’esponente di Fratelli d’Italia – e questo è dovuto a chi ha amministratore la Campania negli ultimi anni”.