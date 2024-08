Il ragno violino colpisce anche in provincia di Caserta. La vittima è un uomo di San Felice a Cancello, attualmente ricoverato all’ospedale Cardarelli di Napoli. L’uomo, come anticipa Edizione Caserta, sarebbe stato morso dall’insetto durante un’escursione in Irpinia.

Ragno violino, capogiri e febbre a 40: uomo ricoverato al Cardarelli

La scoperta è avvenuta al termine di una scampagnata a Montevergine, nell’avellinese. In un primo momento la vittima, B.P., pensava si trattasse del morso di una vipera. Il medico, dopo un primo esame esterno, gli ha consigliato però di sottoporsi ad ulteriori accertamenti in ospedale.

A destare preoccupazione i sintomi accusati dopo poche ore dal contatto con il ragno. La vittima ha cominciato a soffrire di capogiri e febbre alta a 30. Ci vorrà ancora qualche giorno per il decorso poi bisognerà monitorare la ferita. La diffusione dei morsi da ragno violino in queste settimane ha raggiunto livelli preoccupanti. L’allerta da parte delle autorità sanitarie è massima soprattutto dopo la morte di Giuseppe Russo, 23enne della provincia di Lecce, punto alla gamba destra mentre faceva delle pulizie in campagna.