Fa sesso con la nuova compagna davanti al figlio di appena 11 anni e lo induce a vedere film porno. E’ corruzione di minorenni il reato che la Procura di Lagonegro contesta a un 50enne di Benevento. A riportare la notizia è Ottopagine.it.

Fa sesso davanti al figlioletto e gli fa vedere film hard: indagato

La vicenda si svolge tra le province di Salerno e Benevento. Lei ed il bimbo, un undicenne, vivono in provincia di Benevento, lui, l’ex marito della donna, in quella di Salerno. La scorsa estate l’undicenne sarebbe andato in vacanza con il papà. Durante i giorni di villeggiatura, l’uomo avrebbe compiuto atti sessuali con la convivente sotto gli occhi del figlio e avrebbe utilizzato linguaggi scurrili e allusivi rispetto ai rapporti intimi con la sua fidanzata.

Le accuse non si fermano qui. Secondo le contestazioni della Procura, il 50enne avrebbe anche consentito al ragazzino di vedere film a contenuto pornografico per indurlo a simulare atti sessuali. La parte offesa avrebbe ribadito tutte queste circostanze durante l’incidente probatorio svolto su richiesta del pm. Difeso dagli avvocati Fabio Longo e Massimiliano Forestieri, il 50enne ha sempre respinto ogni addebito, sostenendo l’infondatezza delle accuse a suo carico. Secondo l’uomo il figlio potrebbe essere stato plagiato dalla ex moglie in relazione alla fine del loro rapporto coniugale.