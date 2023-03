L’azienda Italo Treno è in continua ricerca di persole da inserire in organico. L’operatore ferroviario dell’alta velocità seleziona risorse da impiegare come Hostess e Steward di stazione. Le ricerche sono in corso Campania e Lazio.

Campania, Italo Treno cerca Hostess e Steward nelle stazioni

L’azienda ha aperto una nuova selezione per assunzioni del personale di terra. A rendere noto il piano di recruiting è la stessa azienda con un apposito annuncio pubblicato sul sito web.

Nel dettaglio, le assunzioni Italo Treno per Hostess e Steward si rivolgono a candidati in possesso di una laurea o un diploma e che abbiano maturato un’esperienza di lavoro nei settori del turismo e dei trasporti e, preferibilmente, di almeno 2 anni in ambito retail. Per candidarsi alle posizioni aperte è inoltre necessario conoscere la lingua inglese ed essere disponibili a lavorare su turni e nei giorni festivi.

Le risorse selezionate verranno assunte dopo il superamento della selezione e di un corso di formazione della durata di circa 3 settimane. L’inserimento avverrà con contratto di somministrazione.

Come candidarsi

Gli interessati alle assunzioni Italo Treno per Hostess e Steward possono visitare la pagina dedicata alle carriere (Lavora con noi) presente sul sito web dell’azienda.