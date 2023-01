Italo Treno cerca personale, tutte le posizioni aperte. Come candidarsi

Italo treno assume diplomati e laureati tra Napoli e Roma

NTV Italo Treno è in costante crescita ed è per questo motivo che la società ha annunciato una nuova campagna di assunzioni anche per far fronte al nuovo arrivo nella flotta di 10 treni Pendolino di nuova generazione che permetteranno anche di raggiungere nuove città nel nostro paese.

NTV Italo Treno è alla ricerca dei seguenti profili per le sue sedi disseminate sul territorio:

Sede di Roma

Tax Specialist;

Controller;

Controller Consolidation & Reporting;

Stage Addetto Budget e Controlling;

Junior Regulatory Affairs;

Neolaureati in Ingegneria Gestionale, Economia, Statistica;

Addetto alla Contabilità e Bilancio (sostituzione maternità).

Sede di Napoli

Referente Impianto di Manutenzione – Nola (Napoli).

Italo è anche alla ricerca di:

Macchinisti: i candidati devono aver conseguito tutte le abilitazioni necessari per condurre treni ad alta velocità, in quanto dovranno occuparsi della conduzione di treni Alstom AGV 775 e ETR 600. I candidati ideali devono quindi essere in possesso della licenza europea di condotta treni ad alta velocità, certificato complementare di categoria B ed aver maturato almeno un anno di esperienza.

i candidati devono aver conseguito tutte le abilitazioni necessari per condurre treni ad alta velocità, in quanto dovranno occuparsi della conduzione di treni Alstom AGV 775 e ETR 600. I candidati ideali devono quindi essere in possesso della licenza europea di condotta treni ad alta velocità, certificato complementare di categoria B ed aver maturato almeno un anno di esperienza. Hostess e Steward di Bordo: il ruolo prevede l’accoglienza dei clienti a bordo dei treni e la gestione delle relazioni, il riordino di tutti gli ambienti e qualsiasi tipo di supporto ed assistenza ai vari ospiti del treno. Essi dovranno controllare anche la validità dei biglietti ed occuparsi dei servizi di catering e vendita. I candidati ideali sono dei diplomati che hanno una buona conoscenza dell’italiano e dell’inglese, con un aspetto curato e buone doti relazionali e di vendita. E’ gradita esperienza pregressa ed anche conoscenza di altre lingue straniere.

il ruolo prevede l’accoglienza dei clienti a bordo dei treni e la gestione delle relazioni, il riordino di tutti gli ambienti e qualsiasi tipo di supporto ed assistenza ai vari ospiti del treno. Essi dovranno controllare anche la validità dei biglietti ed occuparsi dei servizi di catering e vendita. I candidati ideali sono dei diplomati che hanno una buona conoscenza dell’italiano e dell’inglese, con un aspetto curato e buone doti relazionali e di vendita. E’ gradita esperienza pregressa ed anche conoscenza di altre lingue straniere. Operatori di Impianto: i candidati ideali sono dei diplomati in Elettrotecnica anche senza alcuna esperienza, ma che siano dotati di una capacità visiva di 10 / 10. Tutte le risorse saranno inserite in un percorso formativo che avrà lo scopo di fornire l’abilitazione per la mansione e che porterà all’assunzione con contratto a tempo indeterminato presso una delle sedi del Gruppo NTV Italo Treno.

Come Candidarsi in NTV:

Tutti gli interessati a lavorare presso il Gruppo NTV ed Italo Treno possono visitare il sito ufficiale presso la pagina delle carriere e selezioni del Gruppo dove sono elencati tutti gli annunci di lavoro e dove è possibile effettuare la propria candidatura attraverso la registrazione del proprio curriculum vitae in corrispondenza degli annunci di proprio interesse.

