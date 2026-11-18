Tragedia quest’oggi, poco prima delle 15, sull’autostrada A2 tra Campagna e Contursi Terme in direzione sud, nel salernitano. Dopo un violento scontro tra un’auto e un camion all’interno di una galleria, un uomo di 62 anni, alla guida del primo veicolo, è morto.

Campania, incidente sull’autostrada A2: morto automobilista di 62 anni

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno dovuto estrarre la vittima dalle lamiere. Presenti anche i sanitari del 118, con un’ambulanza. Per l’uomo, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare. Il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro e nella gestione della viabilità. Il traffico ha subito forti rallentamenti.