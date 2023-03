Una gestione innovativa del rifiuto marino: questo l’obiettivo del progetto Firm, presentato ieri nella chiesa di Portosalvo in via Marina, da sempre cara ai marinai di Napoli. È infatti conosciuta come “la chiesa dei marinai”.

Il progetto nasce con l’obiettivo di creare le basi per lo sviluppo di una innovativa filiera dei rifiuti marini nella Regione Campania, partendo dall’attivazione di una rete collaborativa tra il settore della pesca, in mondo della ricerca, le pubbliche amministrazioni e le comunità locali. Grazie a questa attività sono state già raccolte 31 tonnellate di rifiuti marini, di cui la gran parte plastica. L’obiettivo è far sì che il rifiuto possa rappresentare una risorsa.