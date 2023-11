Non si placa il maltempo in Campania. La Protezione Civile della Regione ha prorogato il vigente avviso di allerta meteo per piogge e forti temporali fino alle 12 di domani, sabato 4 novembre, su tutta la Campania.

Allerta meteo in Campania per il 3 novembre fino alle 12 del giorno dopo

In particolare, fino alle 21 di oggi, venerdì 3 novembre, l’allerta è Arancione sulle zone 1, 2,3 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana, Alto Volturno e Matese, Costiera Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) e Gialla sulle altre zone della Campania. L’allerta è però declassata: dalle 21 di oggi infatti fino alle 12 di domani si passa al livello Giallo su tutto il territorio regionale.

I temporali, anche di forte intensità, daranno luogo a un rischio idrogeologico, anche diffuso, con possibili frane, instabilità di versante, colate rapide di fango, caduta massi, allagamenti, esondazioni, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe.

Le previsioni

Il maltempo darà una breve tregua nel pomeriggio di sabato, 4 novembre, ma il clima resterà instabile anche nella giornata di domenica, con precipitazioni sparse previste su tutta la regione. Anche l’inizio della prossima settimana sarà all’insegna dell’instabilità.