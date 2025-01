Campania fortunata al Lotto, centrate due vincite da 323mila euro 

La Campania baciata dalla fortuna nel gioco del Lotto. Nell’estrazione di venerdì 24 gennaio 2025, riportata da Agipronews, è stato registrato un doppio colpo ad Avellino che segna un record: due premi da oltre 323mila euro ciascuno. Le vincite sono state ottenute grazie a un terno “Oro”, due ambi “Oro” e un ambo giocati sulla ruota di Venezia. Questi risultati rappresentano le vincite più alte dell’anno finora.

Campania fortunata al Lotto, centrate due vincite de 323mila euro

Non finisce qui: Massa Lubrense, in provincia di Napoli, festeggia con una vincita da oltre 12mila euro, mentre Vico Equense si aggiudica 11mila euro. Altri fortunati giocatori hanno centrato premi da oltre 9mila euro ciascuno a San Vitaliano e Scafati, in provincia di Salerno.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito complessivamente premi per 5,6 milioni di euro, portando il totale erogato dall’inizio del 2025 a ben 98,9 milioni di euro. Una cifra che sottolinea quanto il Lotto continui a portare gioia e soddisfazioni ai suoi appassionati.