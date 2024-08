Il grande caldo non da tregua. Dopo un breve stop alle alte temperature nei giorni subito dopo il ferragosto, l’afa è tornata e la colonnina di mercurio è di nuovo stabile oltre ai 30 gradi. Una situazione che va avanti da inizio luglio e che per ora sembra non placarsi.

Campania, fine agosto bollente con più di 35 gradi

L’ umidità, come primi è ben noto, aumenta la percezione del caldo. Il Sud Italia, compresa la Campania, è stata protagonista di una vera e propria emergenza caldo con temperature record e una sensazione di afa asfissiante. Un fenomeno che comporta molti rischi per la salute e disagi nella vita quotidiana.

Gli esperti, però, anticipano la possibilità che vi sia un calo progressivo delle temperature nella metà di questa settimana. Non si tratterà, però, di uno stop all’estate, ma solo di una piccola tregua destinata a durare qualche giorno. Gli oltre 30 gradi non abbandoneranno il Mezzogiorno fino all’inizio di settembre.

Che tempo farà a settembre

Come spiega Il Meteo, nei primi giorni di settembre è attesa una perturbazione proveniente dal Nord Ovest che sfonderà sull’Italia facendo così decadere la supremazia dell’alta pressione di stampo sub-tropicale. Il prossimo mese partirà dunque all’insegna dei temporali, localmente anche forti e talvolta accompagnati da grandine, dapprima sulle regioni settentrionali, in estensione poi anche al Centro. Al Sud, invece, il clima resterà stabile. Successivamente si insedierà l’anticiclone delle Azzorre, che porterà ancora sole e caldo: fino alla metà di Settembre da Nord a Sud le temperature resteranno pienamente estive (comprese tra 26°C e 28°C al Nord e punte intorno ai 30°C al Sud e sulle Isole Maggiori), ma non roventi.