Le elezioni per il rinnovo del presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Campania si terranno il 23 e 24 novembre. Lo ha deciso il governatore uscente Vincenzo De Luca, che doveva comunicare entro oggi, 16 settembre, la data del voto.

Campania, elezioni regionali: si vota il 23 e il 24 novembre

In precedenza, la possibilità era di fissare le elezioni per il 16 e 17 novembre, ma la scelta è ricaduta sulla settimana successiva. La decisione arriva mentre si avvicina la campagna elettorale per la regione, guidata attualmente da De Luca. Il centrosinistra – M5S e Pd – hanno già ufficializzato il candidato: si tratta di Roberto Fico. Il centrodestra, invece, naviga ancora in alto mare e non ha trovato la quadra sul nome che dovrà sfidare l’ex presidente della Camera dei Deputati.