Il nome era nell’aria da settimane. L’ufficialità è arrivata poco fa. Roberto Fico, ex presidente della Camera dei Deputati, in quota M5S, è il nuovo candidato alla presidenza del consiglio in Campania. Lo ha comunicato il Partito Democratico con un post sui social – Facebook e Instagram – in cui comunica tutti i candidati delle regioni al voto.

Campania, Roberto Fico è il candidato ufficiale per il centrosinistra alla Regione

Matteo Ricci correrà per la poltrona di governatore nelle Marche; Pasquale Tridico in Calabria; Eugenio Ciani in Toscana; Antonio Decaro in Puglia; Giovanni Manildo in Veneto; e infine Roberto Fico per la Campania.

Proprio pochi giorni fa, il governatore campano uscente, Vincenzo De Luca, nel corso di una diretta televisiva su La7, aveva annunciato che avrebbe dato la sua disponibilità all’alleanza Pd-M5s e avrebbe concesso il suo placet sul nome di Fico soltanto sulla base di un programma elettorale concordato. In questi giorni convulsi di trattative e negoziati, l’accordo tra le parti sembra essere stato raggiunto. Il prossimo passo dovrebbe essere l’elezione di Piero De Luca alla segreteria regionale dei dem.