Prorogata allerta meteo fino alle 21 di domani, 17 maggio. E’ la decisione che arriva dalla Protezione Civile della Regione Campania. Il Centro Funzionale ha però deciso un abbassamento del livello di criticità da arancione a giallo.

Campania, prorogata allerta meteo ma di colore giallo

Si prevedono ancora precipitazioni, da locali a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. Fino alle 21 di oggi permane invece l’allerta Arancione in tutta la Campania ad esclusione delle zone 2 (Alto Volturno e Matese), 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro) dove comunque è presente un livello di criticità gialla. A partire dalle 21 di stasera resterà l’allerta ma diventerà di colore giallo su tutto il territorio regionale fino alle 21 di domani, 17 maggio.

Decisione sulle scuole?

Incerta al momento la decisione che adotteranno i sindaci in virtù della proroga dell’allerta meteo decisa dalla Protezione Civile. Poiché il livello di criticità è stato declassato da arancione a giallo, è probabile che le attività didattiche non saranno sospese e gli istituti scolastici resteranno aperti. Maggiori certezze ci saranno soltanto nel pomeriggio di oggi, quando i singoli primi cittadini comunicheranno eventuali decisioni in merito.