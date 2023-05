Poche precipitazioni, mattinata povera di pioggia. L’allerta meteo arancione valida dalle 21 del 15 maggio alle 21 del 16 aveva pronosticato scenari che non hanno trovato conferma nella realtà. Secondo gli ultimi aggiornamenti meteo, però, l’ondata di maltempo che dovrebbe colpire la Campania si sposterà di qualche ora e interesserà soprattutto la giornata di domani, 17 maggio.

Campania, oggi allerta meteo flop: si temono proroga e scuole chiuse per domani

Non si registrano per la giornata del 16 maggio particolari disagi legati all’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile della Campania. Al momento poche le precipitazioni che hanno interessato Napoli e provincia. Le previsioni non sono tuttavia rassicuranti. I rovesci più abbondanti dovrebbero concentrarsi tra il pomeriggio, la notte e la mattinata di domani.

Non si esclude dunque un aggiornamento da parte della Protezione Civile regionale, che potrebbe prorogare l’allerta meteo di altre 24 ore. Per alcune zone potrebbe essere confermata l’allerta di colore arancione, una misura che farebbe scattare di nuovo dalla poltrona i sindaci, chiamati a decidere se lasciare le scuole aperte o meno per un’altra mattina.

Oggi scuole chiuse in molti comuni

Per la giornata di oggi, 16 maggio, sono molti gli istituti scolastici rimasti chiusi. Stop alle attività didattiche a Giugliano, Frattamaggiore, Torre del Greco, Torre Annunziata, Mugnano, Bacoli, Villaricca, Quarto, Afragola e nel salernitano Nocera Inferiore E Superiore. Fa eccezione Napoli, dove Gaetano Manfredi ha preferito non sospendere le lezioni.