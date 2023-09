E’ drammatico il bilancio delle morti bianche che si sono verificate in Campania in sole 24 ore. Sono 3 gli operai morti sul lavoro in tre distinti incidenti. L’ultimo, in ordine di tempo, è Antonio Donato, 29enne deceduto al porto di Salerno.

Campania, incidenti sul lavoro: tre morti in 24 ore

Andiamo con ordine. Il primo a perdere la vita è stato Giuseppe Lisbino, un 44enne di Frattaminore. Erano le 15:00 di ieri pomeriggio quando l’uomo, che era impegnato nell’installazione di pannelli fotovoltaici in un’azienda di Arzano in via Serrao, è caduto dal capannone. L’impatto – dopo un volo di oltre 10 metri – gli è stato fatale. Inutile l’intervento del 118. Lisbino è morto sul colpo. Lascia una moglie e due bambini.

Un altro drammatico incidente si è poi verificato questa notte a Napoli. Un 66enne, Giuseppe Cristiano, dipendente dell’Asìa, è stato investito frontalmente da un camion dell’azienda nel deposito di Piazzale Ferraris durante la manovra di uscita. L’operatore è stato subito soccorso sul posto dai colleghi. Portato all’Ospedale del Mare, è stato operato ma è deceduto durante l’intervento.

“Giuseppe Cristiano, uomo e lavoratore, questa sera non tornerà a casa perché non si è fatto abbastanza per prevenire l’ennesima tragedia“, hanno commentato le sigle sindacali proclamando lo sciopero dei lavoratori per domani, 15 settembre.

Altro incidente a Salerno

Sciopero di 24 ore anche nei porti di Napoli, Salerno e Castellammare dopo l’incidente che è avvenuto nel porto di Salerno il cui bilancio è di un morto e un ferito grave. Entrambi alle dipendenze della Caronte & Tourist, i due lavoratori nel primo pomeriggio sono stati travolti mentre erano a terra da un trattore della impresa portuale che – secondo le prime ricostruzioni – manovrava in retromarcia su una banchina. Per il secondo ufficiale, Antonino Donato, 29 anni, originario di Messina, si sono purtroppo rivelati inutili i soccorsi mentre il primo ufficiale è stato trasportato all’ospedale Ruggi di Salerno gravemente ferito.