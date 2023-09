Due incidenti sul lavoro in meno di 24 ore a Napoli. Due operai morti in circostanze diverse. A Napoli questa mattina ha perso la vita Giuseppe Cristiano, 66 anni, di Ponticelli, investito da un camion dell’Asìa in uscita in retromarcia.

Ad anticipare la notizia è il Mattino. Dalle prime informazioni risulta che Giuseppe si trovava nel deposito di via Galileo Ferraris alle 4 e 30 di questa notte. Probabilmente dopo il turno di lavoro. In circostanze da chiarire è stato travolto da un mezzo pesante guidato da un collega che non si sarebbe accorto della sua presenza.

Il 66enne è stato immediatamente soccorso e trasportato in gravissime condizioni all’ospedale Cardarelli di Napoli dove però è morto durante un intervento chirurgico di urgenza. Toccherà adesso alle forze dell’ordine fare luce sulla vicenda. Giuseppe Cristiano è la seconda vittima sul lavoro che si registra nel napoletano. Ieri pomeriggio è morto Giuseppe Lisbino, precipitato da un capannone di Arzano.