Campania, De Luca celebra De Mita e rilancia: “Ho ancora un quarto di secolo, toneremo a rivederci”

“Abbiamo davanti ancora un altro quarto di secolo, avremo dunque modo di tornare a rivederci“. Con queste parole il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha concluso il suo intervento ad Avellino in occasione dell’inaugurazione del nuovo sistema robotizzato per la gestione del ciclo del farmaco presso l’Azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati”.

Nel corso del suo discorso, De Luca ha voluto ricordare la figura di Ciriaco De Mita, storico leader della Democrazia Cristiana scomparso il 26 maggio 2022. “È stato in campo fino a 94 anni – ha sottolineato – nei suoi confronti oggi io sono un adolescente”.

Il presidente campano in carica ha così confermato il suo impegno in politica e ha fatto capire che non si lascia scoraggiare dalla bocciatura del suo terzo mandato. Anche se non sarà candidato alle prossime regionali, sarà presente con una lista a sostegno del centro-sinistra.