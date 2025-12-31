Logoteleclubitalia

Campania, c’è la squadra di Roberto Fico: tutti i nomi della nuova giunta regionale

Le consultazioni nella sede istituzionale di Palazzo Santa Lucia si sono protratte fino a tarda notte. Tra la serata di ieri e le prime ore di oggi, Roberto Fico, dopo aver chiuso il perimetro dei profili, si è dedicato alla distribuzione delle deleghe, trovando alla fine la quadratura del cerchio. Con la chiusura dell’anno arriva così l’annuncio ufficiale: è pronta la squadra di assessori che affiancherà il nuovo presidente della Regione.

Ecco l’elenco completo con le rispettive competenze:
Mario Casillo, vicepresidente: Trasporti, Mobilità, Mare
Vincenzo Cuomo: Governo del territorio, Patrimonio
Andrea Morniroli: Politiche sociali, Scuola
Claudia Pecoraro: Ambiente, Politiche abitative, Pari opportunità
Fulvio Bonavitacola: Attività produttive e Sviluppo economico
Vincenzo Maraio: Turismo, Promozione del territorio, Transizione digitale
Angelica Saggese: Lavoro, Formazione
Ninni Cutaia: Cultura, Eventi, Personale
Fiorella Zabatta: Politiche giovanili, Sport, Protezione civile, Biodiversità, Politiche di riforestazione, Pesca e acquacoltura, Tutela degli animali
Maria Carmela Serluca: Agricoltura

Un assetto che punta a coprire in modo organico i principali dossier amministrativi, segnando l’avvio operativo della nuova legislatura regionale.

