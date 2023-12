Si intensificano i controlli dei Nas in vista delle festività natalizie per tutelare la salute dei consumatori. Sequestrate 4 tonnellate di cibo scaduto e quasi 2 tonnellate di alimenti non tracciati. Le attività dei carabinieri si sono concentrate nell’Agro Nocerino-Sarnese, in provincia di Salerno.

Cibo scaduto da un anno e non tracciato, i carabinieri sequestrano quasi 6 tonnellate di prodotti

Nell’ambito della stessa operazione i militari dell’Arma hanno proceduto al sequestro di 4 tonnellate (4mila chili) di cibo, tra carni, salumi, formaggi, pasta e conserve, che sono risultati scaduti da tempo, alcuni anche da oltre un anno. Poi hanno sequestrato 1,7 tonnellate di prodotti alimentari che sono risultati privi delle indicazioni di tracciabilità e provenienza.

Inoltre, per le gravi carenze igieniche riscontrate – sporco sui pavimenti, ragnatele e muffa sulle pareti – è stata disposta la chiusura ad horas del deposito finito nel mirino dei militari. Nella stessa attività i carabinieri hanno sequestrato infine 540 litri di bevande alcoliche sprovviste di etichettatura. I militari sono riusciti a risalire alla fabbrica produttrice delle suddette bevande, nella Valle dell’Irno, che è stata sottoposta a sequestro preventivo.