Un bambino di 6 anni è ricoverato in codice rosso all’ospedale San Pio – Rummo di Benevento dopo essere stato vittima di un incidente. Il piccolo è caduto da una giostra nella Villa Comunale di Rotondi, un comune di 3mila abitanti della provincia di Avellino. I fatti sono accaduti nella serata di ieri, giovedì 8 giugno.

Campania, bimbo di 6 anni cade dalle giostrine e batte la testa: ricoverato in codice rosso

Secondo una prima ricostruzione, il bambino stava giocando sulle giostrine comunali quando avrebbe battuto la testa a seguito di una caduta. Sul posto sono giunti immediatamente i sanitari del 118 che lo hanno medicato sul posto per poi trasportarlo d’urgenza presso il nosocomio beneventano.

Le sue condizioni sono stabili e per ora si trova ricoverato nella struttura, dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso e ad una serie di esami diagnostici per scongiurare qualunque rischio. Sul luogo dell’incidente sono giunte anche le forze dell’ordine per accertare quanto accaduto e cercare di fare chiarezza sull’incidente.