Un bimbo di 5 mesi, originario di Perdifumo, è morto a bordo di un’ambulanza durante il tragitto in ospedale, in seguito a una crisi respiratoria.

Salerno, bimbo di 5 mesi muore dopo essere stato dimesso dall’ospedale

E’ accaduto nella giornata di ieri, 27 gennaio. Nei giorni scorsi, secondo quanto riporta Il Mattino, il piccolo era stato portato all’ospedale Ruggi di Salerno perché aveva iniziato ad accusare problemi respiratori, probabilmente dovuti ad una bronchite.

Dopo un breve ricovero, era stato dimesso. Le condizioni del neonato sono improvvisamente peggiorate: ieri pomeriggio ha avuto una nuova crisi respiratoria e così i familiari hanno deciso di riportarlo in ospedale, stavolta a Battipaglia. Prima in auto, poi in ambulanza. Ma proprio durante il tragitto, il bambino è deceduto poco prima che arrivasse al nosocomio. Purtroppo per il piccolo non c’è stato più niente da fare.

Ora la vicenda è al vaglio delle autorità. I genitori hanno subito presentato denuncia ai Carabinieri della compagnia di Agropoli, che indagano sul caso. Il magistrato nelle prossime dovrà valutare se eseguire l’autopsia.

Salerno, 68enne muore d’infarto in ospedale: visitato dopo 8 ore

È l’ennesima tragedia che si consuma nel Salernitano, pochi giorni fa è morto d’infarto un 68enne mentre si stava sottoponendo ad una tac all’encefalo. L’uomo si era presentato giovedì scorso al pronto soccorso per un dolore alla spalla sinistra e tosse. Sebbene fosse un codice rosso, sarebbe stato visitato a distanza di otto ore dal personale sanitario. Sottoposto ad alcuni esami, tra cui un elettrocardiogramma, questi avevano fatto emergere valori sballati. Per questo motivo, i medici avevano disposto per il paziente una tac per approfondire meglio le sue condizioni di salute ma durante l’esame, il 68enne è stato colto da un infarto che non gli ha lasciato scampo. Anche in questa circostanza, i familiari dell’uomo hanno sporto denuncia alla Polizia e chiedono ora che venga fatta luce sulla vicenda.