Si era recato in ospedale per un dolore che aveva accusato alla spalla sinistra. Dopo vari accertamenti in ospedale, un uomo di 68 anni, di nome Alfonso, è morto d’infarto mentre si stava sottoponendo ad una tac all’encefalo.

Campania, visitato dopo 8 ore di attesa: muore d’infarto in ospedale

La storia arriva da Salerno e la riporta Il Mattino. Tutto inizia giovedì sera, quando Alfonso arriva con la sua auto al pronto soccorso del Ruggi accusando un dolore alla spalla sinistra, tosse e in leggero stato confusionale.

Per gli operatori del triage è un codice rosso. Viene visitato soltanto otto ore dopo, precisamente alle 3.31. Il personale sanitario lo sottopone ad analisi e ad un elettrocardiogramma. Da quest’ultimo esame però emergono valori preoccupanti. Così come quelli del sangue, che appaiono sballati, quelli della glicemia e perfino gli enzimi cardiaci.

I medici quindi dispongono per il paziente una tac all’encefalo. Ma proprio mentre sta eseguendo quest’ultimo esame che il 68enne muore di infarto. Le dimissioni dal pronto soccorso per morte sopraggiunta vengono firmate il giorno dopo, a distanza di dodici ore dal tragico evento.

La famiglia, sconvolta, sporge denuncia alla Polizia e in ospedale arriva il magistrato di turno. La salma di Alfonso viene sequestrata per l’autopsia che si terrà nei prossimi giorni.

La Procura di Salerno apre così un’inchiesta per accertare se il paziente sia stato assistito adeguatamente e come mai abbia dovuto aspettare, pur essendo un codice rosso, otto ore di attesa per una visita.

L’ipotesi è che l’uomo avesse un infarto in corso quando è arrivato in ospedale e che la situazione sia degenerata nel corso della lunga attesa. Forse dall’esito dell’elettrocardiogramma, Alfonso poteva essere salvato. Al momento, però, restano soltanto ipotesi che dovranno trovare riscontro nell’esame autoptico. Intanto non ci sono iscritti nel registro degli indagati e nelle prossime ore saranno risentiti i parenti e gli operatori sanitari dagli inquirenti.