Tragico incidente stradale a Grottolella, nell’avellinese, dove una donna di 75 anni è deceduta mentre l’amica è rimasta gravemente ferita.

Campania, auto sbanda e si schianta contro il muro del cimitero: muore una donna

I fatti sono accaduti nel pomeriggio di ieri, martedì 13 agosto, in via Salvo D’Acquisto. L’auto sui cui viaggiavano le due donne ha sbandato improvvisamente finendo la sua corsa contro il muro del locale cimitero. Per la 75enne, originaria della stessa Grottolella, non c’è stato purtroppo nulla da fare, è morta in seguito all’impatto; l’amica, originaria di Montefredane, è stata invece soccorsa e trasportata all’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Avellino, che hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo coinvolto nell’incidente. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della stazione di Montefredane, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso utili a determinare l’esatta dinamica di quanto accaduto.