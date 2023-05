Temperature massime superiori ai 30 gradi e sole. Una boccata d’ossigeno in Campania dopo il maltempo che ha interessato la regione nelle ultime settimane. Peccato, però, che nel weekend tornerà l’instabilità.

Campania, assaggio d’estate: ma nel weekend torna la pioggia

Il bel tempo ha fatto capolino dopo giorni di pioggia e rannuvolamenti. Tra martedì 23 e mercoledì 24 previsto cielo soleggiato e temperature in rialzo. La colonnina di mercurio oscillerà tra i 26 e i 14 gradi. Un clima mite che renderà piacevole trascorrere tempo all’aria aperta o sulla spiaggia.

Tuttavia a partire da giovedì 25 è previsto un nuovo peggioramento delle condizioni meteo. Un vortice ciclonico porterà nuova instabilità in Campania con piogge sparse in quasi tutta la regione. Le temperature resteranno relativamente alte, in linea con la media stagionale.

Weekend e settimana prossima

Sabato e domenica – secondo gli esperti de Il Meteo – il maltempo concederà una tregua per cedere poi spazio a una nuova perturbazione che colpirà il territorio regionale a partire da lunedì 29. Maggio dunque si concluderà all’insegna del tempo instabile in attesa di un giugno migliore.