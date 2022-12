Sono momenti di apprensione per Armando Cobucci “Sparadais”, noto personaggio dei social. L’uomo è ricoverato in gravi condizioni dopo aver subito un intervento chirurgico. A darne notizia sono gli admin delle su pagine social.

Campania, Armando Sparadais è in gravi condizioni

Oggi, 28 dicembre, è apparso sulla pagina Instagram di Armando un post che ha messo subito in agitazione i fan del TikToker: “Il nostro caro Armando è ricoverato in condizioni critiche dopo aver subito un intervento delicato – si legge -. Vi terremo aggiornati sulle sue condizioni. Unitevi alle nostre preghiere”.

Non si conoscono i dettagli di quanto accaduto. Fino a pochi giorni fa, “Sparadais”, 67 anni, originario di Capaccio Paestum – diventato popolare grazie alle sue performance sopra le righe e ai suoi video carichi sarcasmo e autoironia – ha pubblicato filmati relativi alle festività natalizie. L’ultimo risale a tre giorni fa e mostra l’uomo mentre si esibisce su un palco in provincia di Napoli, vestito da Babbo Natale. Dalle prime indiscrezioni raccolte in rete, Armando sarebbe stato vittima di un malore ed operato d’urgenza.