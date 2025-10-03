Campania. Approvata legge su comunicazione medico paziente per sanitari voluta da Porcelli

Formare i professionisti sanitari su comunicazione tra medico e paziente. Da ieri la Campania ha una legge che prevede l’introduzione di di percorsi di formazione specifica per i professionisti sanitari su tecniche comunicative e relazionali. La legge è stata voluta dal consigliere regionale Giovanni Porcelli e ieri è stata approvata in Consiglio. Un modo per migliorare il rapporto tra i sanitari e chi necessita di cure, un tassello che ha tra l’altro lo scopo di evitare tensioni che troppo spesso si registrano nei nosocomi campani.