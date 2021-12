Potrebbe arrivare nelle prossime ore la decisione di sospendere le lezioni nella giornata di domani, 2 dicembre, per via dell’allerta meteo di colore arancione emanata nelle scorse ore dalla Protezione Civile della regione Campania. Anche se al momento i sindaci non hanno preso alcuna posizione in merito, non è da escludere che la firma dell’ordinanza potrebbe arrivare in serata.

Napoli, scuole chiuse o aperte a Napoli?

Se nella provincia i sindaci hanno già optato la chiusura delle scuole anche nelle precedenti ondate di maltempo, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, fin ad ora non ha mai chiuso le scuole in seguito alla diramazione di avvisi di allerta meteo, contrariamente a quanto fatto dal suo predecessore Luigi de Magistris, spesso criticato per scelte ritenute troppo “prudenti”.

Allerta meteo arancione in Campania

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per piogge e temporali anche forti con criticità idrogeologica di livello Arancione. L’allerta è valida dalla mezzanotte fino alle 23.59 di domani, giovedì 2 dicembre.

Le zone interessate

Allerta Arancione sulle zone 1,2,3,5 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Alto Volturno e Matese; Costiera Sorrentino-Amalfitana, monti di Sarno e monti Picentini; Tusciano e Alto Sele) per precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporali anche di forte intensità che potrebbero dare luogo ad un dissesto idrogeologico diffuso anche con instabilità di versante, anche profonda, frane e colate rapide di fango, caduta massi.