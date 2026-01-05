Campania, allerta meteo per il giorno della Befana: previste piogge e temporali anche intensi

Prorogata l’allerta meteo già in vigore per il 5 gennaio. La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un nuovo avviso di allerta meteo di livello Giallo per temporali valido dalle 23.59 di oggi, 5 gennaio 2026 alle 23.59 di domani 6 gennaio.

Si prevedono precipitazioni a carattere di rovescio o temporale anche intensi, con conseguente criticità idrogeologica e idraulica sulla fascia costiera della Campania. Queste le zone interessate: Zona 1 (Piana campana, Napoli, Isole, area vesuviana); Zona 2 (Alto Volturno e Matese); Zona 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini); Zona 5 (Tusciano e Alto Sele); Zona 6 (Piana Sele e Alto Cilento); Zona 8 (Basso Cilento).

Sarà dunque un’Epifania all’insegna della pioggia con un contestuale calo delle temperature. Il calo termico si acuirà ancora di più dal 7 gennaio in poi, quando le minime potranno scendere sotto i dieci gradi.