La giornata di martedì 6 gennaio 2026, festa dell’Epifania, sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche instabili e variabili su gran parte della Campania, con fenomeni piovosi diffusi e cieli molto nuvolosi soprattutto nel capoluogo partenopeo. In particolare, Napoli e le province circostanti dovranno prepararsi a una giornata piuttosto grigia e umida, con piogge sparse alternate a momenti di nuvolosità intensa.

Maltempo all’Epifania: in arrivo piogge e cieli grigi in Campania e a Napoli

La mattinata inizierà con piogge deboli ma continue, proseguendo con rovesci alternati a tratti di cielo nuvoloso e umido. Nel corso del pomeriggio non sono previsti miglioramenti significativi: la nuvolosità resterà compatta per gran parte delle ore, con precipitazioni che potranno risultare localmente moderate. Anche la sera si presenterà con tempo prevalentemente nuvoloso, con piovaschi residui e temperature che tenderanno a restare stabili attorno ai 12-13 °C.

L’instabilità non risparmierà l’intera regione. In Campania, infatti, si attende una corrente umida in risalita dal Mar Tirreno, con nubi e piogge anche moderate sulle aree interne e costiere. I venti soffieranno deboli o moderati, soprattutto lungo le zone costiere, mentre i fenomeni più intensi si concentreranno tra mattina e primo pomeriggio. Le precipitazioni non dovrebbero risultare eccezionalmente forti, ma saranno abbastanza persistenti da rendere l’Epifania un giorno piovoso e poco consigliabile per attività all’aperto senza riparo.