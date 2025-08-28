La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo valido dalle ore 8:00 di venerdì 29 agosto alle ore 8:00 di sabato 30 agosto, su tutto il territorio regionale.

Campania, allerta meteo gialla per piogge e temporali il 29 e 30 agosto

Le previsioni indicano piogge e temporali improvvisi, caratterizzati da forte intensità e rapida evoluzione, che potranno essere accompagnati da grandine, fulmini e raffiche di vento. Particolare attenzione è richiesta per il rischio idrogeologico: possibili allagamenti, innalzamento dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque sulle strade, caduta massi e frane.

A causa dei fenomeni atmosferici potranno verificarsi danni a coperture, strutture esposte e lungo la fascia costiera per effetto del moto ondoso.

La Protezione Civile ha invitato i Comuni ad attivare i Centri Operativi Comunali (COC) e ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire e mitigare i rischi, compreso il monitoraggio del verde pubblico. La popolazione è raccomandata di prestare la massima attenzione e di seguire le comunicazioni ufficiali della Sala Operativa Regionale.