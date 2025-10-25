Campania al voto, dall’area giuglianese tanti nomi in corsa per le regionali. Chi sono i candidati

Con la presentazione ufficiale delle liste, entra nel vivo la sfida per le Regionali in Campania, in programma il 23 e 24 novembre. Anche l’area di Napoli Nord si conferma uno dei bacini più attivi e contendibili, con una folta pattuglia di candidati schierati tra centrodestra e centrosinistra.

Centrosinistra, tra conferme e nuovi ingressi

Nel campo del centrosinistra si ricandida il consigliere regionale uscente Giovanni Porcelli (A Testa Alta), deciso a difendere il seggio conquistato nella scorsa legislatura. In corsa anche Giovanni Sabatino (Fico presidente), già presidente dell’Ente Riserva, e – novità delle ultime ore – la figlia dell’ex sindaco di Marano Visconti, Federica Maria Visconti (Casa Riformista), insieme all’ex deputata Giovanna Palma, che corre con la lista dei Socialisti. Nel campo progressista, per Alleanza Verdi e Sinistra, si presenta Carlo Ceparano di Sant’Antimo, volto impegnato da anni nelle battaglie ambientali e sociali del territorio.

Centrodestra, squadra ampia e competizione interna

Nel centrodestra c’è Ira Fele, moglie del deputato Michele Schiano, tra i nomi di punta di Fratelli d’Italia. Per Forza Italia si candidano Pasquale Di Fenza, reduce dal clamore mediatico del “caso TikToker”, e il sindaco di Casalnuovo, Massimo Pelliccia. Con la Lega torna sulla scena regionale l’ex parlamentare Michela Rostan, che ha scelto il partito di Salvini per questa nuova sfida. Non mancano i rappresentanti della politica locale: il consigliere comunale di Giugliano Francesco Mallardo correrà nella lista “Cirielli Presidente”, mentre il collega Giovanni Pirozzi sarà candidato con Forza Italia.