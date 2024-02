Una ragazza di Eboli picchiata per non aver condiviso la soluzione di un compito in classe. È l’episodio di bullismo registrato a Campagna, in un istituto superiore del salernitano.

Campagna, non condivide soluzione del compito: compagne di classe la picchiano per punizione

La “punizione” si sarebbe consumata all’esterno dell’istituto scolastico una volta terminate le lezioni. A quanto pare la soluzione di un compito in classe ha scatenato la violenza tra tre coetanee. La giovane vittima avrebbe impedito alle altre due di “spiare” il suggerimento scatenando la loro reazione all’uscita di scuola, nei pressi della fermata dell’autobus.

Rissa ad Eboli

Nella vicina Eboli due 12enni invece sono rimasti coinvolti in una rissa in un istituto comprensivo del centro. Secondo quanto riportato da La Città, uno dei ragazzi avrebbe iniziato a provocare l’altro con degli sfottò, ma la situazione è rapidamente degenerata quando uno dei due ha sferrato un pugno all’altro. La rissa è proseguita sul pavimento, con entrambi i ragazzi che si sono picchiati.