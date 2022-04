Dopo 11 anni di latitanza, marito e moglie sono stati arrestati questa mattina, intorno alle 4, dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli. Si tratta di Massimiliano Lettera e Giuseppina Bernardi, 55 e 53 anni. I due erano nascosti in un’abitazione a Melito di proprietà del papà della donna. Quando i militari dell’arma hanno bussato alla porta la coppia dormiva in una delle camere che Ciro Bernardi – padre di Giuseppina – aveva riservato loro nella sua abitazione di Melito.

Blitx a Melito, arrestati coppia di latitanti

I militari hanno monitorato quell’abitazione per molto tempo, appostandosi ai quattro angoli alla ricerca di un indizio che gli permettesse di fare irruzione e concludere una latitanza decennale.

I due dovranno scontare diversi anni di reclusione per riciclaggio aggravato dalle modalità mafiose per favorire l’Alleanza di Secondigliano, effetto di una misura emessa nel 2004: 2 anni e 5 mesi per Massimiliano Lettera e 2 anni e 7 mesi per la consorte. Lettera è stato portato nel carcere di Secondigliano, la moglie in quello di Santa Maria Capua Vetere.

Arrestato anche il papà della donna

Nei guai anche l’ospite (Ciro Bernardi), arrestato perché sorpreso con patente e carta di identità falsi e per procurata inosservanza di pena. Per lui i domiciliari in attesa di giudizio.