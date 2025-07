Calvizzano, San Giacomo: domani la simulazione dell’incendio del campanile in diretta su TeleclubItalia

Calvizzano. La serata di domani venerdì 25 luglio 2025 si preannuncia ricca di emozioni a Calvizzano, dove in occasione dei festeggiamenti in onore di San Giacomo, patrono della città, avrà luogo un evento unico e suggestivo: la simulazione dell’incendio del campanile.

L’appuntamento, che catturerà l’attenzione di residenti e visitatori, sarà trasmesso in diretta televisiva su TeleclubItalia, permettendo anche a chi non potrà essere presente di vivere l’atmosfera vibrante della festa. La simulazione, curata nei minimi dettagli per garantire uno spettacolo mozzafiato ma al tempo stesso sicuro, promette di ricreare fedelmente l’impatto visivo di un incendio, con fumo, luci ed effetti pirotecnici. Un’iniziativa, fortemente voluta dall’amministrazione comunale e dal primo cittadino Giacomo Pirozzi, che vuole unire la tradizione religiosa a momenti di grande impatto scenico, offrendo un intrattenimento memorabile e valorizzando il patrimonio storico-culturale di Calvizzano.

L’evento rappresenta un’occasione imperdibile per immergersi nelle celebrazioni patronali e assistere a uno spettacolo che evoca la potenza e il fascino degli elementi, in un connubio tra devozione e arte scenica. La diretta televisiva partirà alle ore 21,30 da piazza Umberto I.