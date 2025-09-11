Notte di tensione in un Centro di Accoglienza Straordinaria in via della Resistenza a Calvizzano, dove i carabinieri della sezione radiomobile di Marano e della locale stazione sono intervenuti per sedare una violenta lite scoppiata tra alcuni ospiti.

Calvizzano, lite nel centro di accoglienza: aggredisce due migranti con coltello e pistola scenica

Secondo le prime ricostruzioni, un cittadino tunisino – per motivi ancora in corso di accertamento – avrebbe aggredito armato di un coltello e di una pistola scenica, due cittadini del Bangladesh . L’episodio ha innescato un principio di rissa con altri migranti presenti nella struttura, subito interrotto dai militari che hanno riportato la calma. I tre uomini coinvolti sono stati identificati, denunciati e accompagnati in ospedale per lievi ferite. Le indagini proseguono per chiarire le cause dell’aggressione.