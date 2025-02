Tragedia questa mattina a Calvizzano, in viale della Resistenza. Un uomo di 53 anni – come apprende Teleclubitalia – è morto in un incidente mentre viaggiava in sella al suo scooter. Si tratta di Maurizio Canneva, originario di Castel Volturno.

Calvizzano, incidente mortale in mattinata: muore 53enne in scooter

Secondo una prima ricostruzione, il centauro avrebbe perso l’equilibrio del mezzo a due ruote mentre sorpassava un’auto. Il 53enne è finito nell’altra carreggiata per poi schiantarsi contro un albero. L’impatto è stato fatale e lo scooterista è morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno constatato il decesso. Successivamente sono sopraggiunti i carabinieri della Compagnia di Marano guidati dal maggiore Alberto Leso che hanno effettuato i rilievi del caso e ricostruito la dinamica del sinistro. Determinante sarebbe stato il contatto tra lo scooter su cui viaggiava la vittima e l’auto durante la fase di sorpasso.