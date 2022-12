Calvizzano. Operazione a largo raggio dei Carabinieri della locale stazione all’interno dei Centri di Prima Accoglienza presenti nella città a nord di Napoli volta alla ricerca di scooter rubati o quantomeno dalla dubbia provenienza.

Calvizzano, blitz nei centri d’accoglienza: 32 veicoli sequestrati, metà risultano rubati

Importanti i numeri emersi alla fine dei controlli conclusi in mattinata. Gli uomini dell’Arma hanno infatti rinvenuto e sequestrato 16 scooter di diverse cilindrate risultati rubati o con il numero di telaio abraso. Sequestrati altre quattro auto e dodici mezzi a due ruote non coperti dalla prevista assicurazione. Sono in corso accertamenti per individuare i legittimi proprietari e contravvenzioni per un importo di circa 17mila euro con la certezza di 32 mezzi tolti dalla strada per una maggiore tranquillità dei cittadini.

Una settimana fa, sempre a Calvizzano, un’auto è stata data alle fiamme da ignoti in via Baracca. L’incendio è stato poi domato dai Vigili del Fuoco accorsi sul posto, dopo una segnalazione. Sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Marano che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica e identificare i responsabili.