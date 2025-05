Operazione mirata della Polizia Locale di Napoli contro l’uso irregolare dei veicoli elettrici. In un’azione condotta congiuntamente dagli agenti dell’Unità operativa GIT (Motociclisti) e della San Lorenzo, i controlli si sono concentrati in piazza Giovanni Leone, corso Garibaldi e via Cesare Rosaroll.

Napoli, controlli su bici elettriche trasformati in scooter: 11 mezzi sequestrati

Durante i controlli, sono state esaminate 11 biciclette elettriche, sottoposte ad accertamenti tecnici con il supporto del personale del Ministero dei Trasporti. Tutti i mezzi sono risultati non conformi alla normativa vigente, poiché modificati e trasformati in veri e propri ciclomotori: per questo motivo sono stati sequestrati.

Inoltre, è stato sanzionato un ulteriore veicolo che circolava nonostante fosse già sottoposto a sequestro amministrativo. In totale, gli agenti hanno elevato 49 sanzioni amministrative, rilevando gravi violazioni: tutti i veicoli erano sprovvisti di assicurazione, in sei casi i conducenti erano senza patente, mentre uno guidava con patente scaduta.