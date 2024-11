Calvi Risorta, ha un dolore al petto ma viene dimesso: il giorno dopo ritrovato senza vita dalla mamma

Si era presentato all’ospedale San Rocco di Sessa Aurunca avvertendo un dolore al petto ma era stato dimesso dopo gli accertamenti di routine. Il giorno dopo è stato ritrovato senza vita in casa dalla mamma. Lutto a Calvi Risorta, nella frazione di Visciano, per la morte di Gennaro Franco, 40 anni, stroncato da un malore improvviso.

Calvi Risorta, trovato in casa senza vita dalla mamma: Gennaro muore a 40 anni

Il ragazzo si è spento ieri pomeriggio. La madre, come spiega Casertafocus, ha provato a svegliarlo precipitandosi nella sua stanza, senza però ottenere risposta. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimazione è stato inutile. Presenti anche i carabinieri della locale Stazione. Il corpo di Gennaro è stato poi trasferito presso la medicina legale di Caserta per eseguire l’autopsia, così da chiarire le cause di questa tragica scomparsa.

La scomparsa del 40enne ha sconvolto l’intera comunità di Calvi Risorta. L’uomo è ricordato per la sua bontà e la sua gentilezza. Sconcerto e dolore anche nelle scuole della vicina Ceccano in provincia di Frosinone dove era impiegato.