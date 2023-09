Compra un tagliando del Gratta&Vinci e 10 euro e ne vince 100mila. E’ il colpo di fortuna che ha avuto un giocatore di Calitri, in provincia di Avellino.

Calitri, compra biglietto da 10 euro e ne vince 100mila

Il concorso in questione è il 50X (uno dei tanti Gratta&Vinci autorizzati dallo Stato). La giocata vincente è avvenuta il 18 settembre presso la tabaccheria nr. 8 di Ramundo Margherita, in via De Santis, nota per avere un murales di Clint Eastwood all’esterno del negozio.

Ignota ovviamente l’identità del vincitore. La notizia, però, ha fatto comunque il giro della piccola comunità irpinia. E’ caccia adesso all’uomo (o alla donna) baciato dalla Dea Bendata che è riuscito a strappare 100mila euro con una semplice giocata da pochi euro.