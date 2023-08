Estate in stand-by, in arrivo il ciclone Poppea che poterà un improvviso calo delle temperature in Italia. Almeno 10\12 °C in meno. Lo fanno sapere gli esperti che prevedono temporali e un clima decisamente più fresco a partire dal prossimo martedì.

Caldo record addio, in arrivo il ciclone Poppea: temperature giù di 12° e nubifragi

Il gran caldo, che ha caratterizzato questa stagione estiva, ha le ore contate. Con le perturbazioni in arrivo ci sarà però il concreto rischio di temporali violenti, con nubifragi, grandine di grossa dimensione e forti raffiche di vento potranno colpire gran parte delle regioni centro-settentrionali.

La prossima settimana, a Napoli, potrebbe iniziare all’insegna del maltempo con temperature che non supereranno i 19°. Ma non durerà a lungo: settembre, infatti, sarà caratterizzato dal bel tempo e soprattutto da una colonnina di mercurio che segnerà temperature ancora estive.

Nella giornata di oggi, l’anticiclone africano “Nerone” non molla la presa e non lo farà fino a domenica. Confermati anche per oggi 17 bollini rossi sui 27 siti cittadini monitorati dal ministero della Salute.

Conquistano di nuovo il gradino più alto del podio le città di Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosi one, Genova, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Rieti, Torino, Roma, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. Nella giornata di domani si aggiungeranno anche quelle di Bari e Campobasso.