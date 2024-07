“Fa troppo caldo, impossibile lavorare così”. Gli operai del reparto plastica dello stabilimento Stellantis di Pomigliano d’Arco hanno inscenato ieri una protesta per le temperature troppo alte con cui sono costretti a lavorare.

Troppo caldo, operai di Stellantis di Pomigliano protestano e si rifiutano di lavorare

Come spiega l’Ansa, le tute blu hanno incrociato le braccia e hanno smesso di lavorare per almeno due ore a seguito delle condizioni del microclima all’interno dell’impianto di produzione, a loro dire proibitivo. A renderlo noto il responsabile automotive per la Fiom di Napoli, Mario Di Costanzo.

“All’interno delle officine del reparto plastica – spiega Di Costanzo – il clima è divenuto proibitivo, ed il caldo asfissiante impediva ogni attività, quindi ci chiediamo se non vi siano responsabilità da parte di qualche preposto che fa lavorare gli operai in quelle condizioni nonostante le parole di Tavares sulla sicurezza e la salute dei lavoratori”. La protesta al reparto plastica non ha avuto impatti sulla produzione negli altri reparti dello stabilimento.