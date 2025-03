Calcio, vittoria storica dell’Academy Giugliano contro il Napoli

Giugliano. Tre tempi al cardiopalma quelli vissuti ieri al centro sportivo Twin Peaks di Giugliano. In campo l’Academy Giugliano Calcio, guidata da mister Francesco Cerbero, e l’SSC Napoli, match valevole per il campionato FIGC 2012 a 9 (Under 13).

Al sessantaseiesimo (tre tempi da 20 minuti più un generosissimo recupero del direttore di gara) la storia è stata scritta in via Casacelle.

I gialloblu ribaltano la partita, con una portentosa prestazione, grazie a una doppietta di Raffaele Cepparulo.

Assetto tattico all’italiana con capitan Pirozzi che guida i suoi verso un successo condito da pioggia battente e qualche piccola distrazione arbitrale che però non vizia (per fortuna) la meritocrazia del campo, per la maggior parte dominato dai padroni di casa. Al triplice fischio è festa.

“La vera grande soddisfazione è vedere una squadra 2012 giocare con questa mentalità e con questa “fame” – ha dichiarato il responsabile della scuola calcio Gabriele Cerbero – un risultato che giunge dopo un lavoro minuzioso e tanto allenamento, complimenti al tecnico e alla squadra”.

A margine della vittoria a fine match il tecnico Francesco Cerbero ha dichiarato:”I ragazzi hanno giocato una grandissima partita contro una squadra veramente forte e blasonata come il Napoli. Più che la vittoria, ciò che mi ha reso fiero e piaciuto di più è la prestazione che è stata veramente eccezionale – poi conclude – penso che la cosa più importante sia stata questa, poiché il nostro focus come società e allenatore non è la vittoria, ma la crescita dei ragazzi”.