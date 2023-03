È stata ritrovata a Napoli Nicoletta, la 35enne di Caivano scomparsa da due giorni. Quando gli anziani genitori e la sorella Doina hanno appreso la lieta notizia hanno tirato un sospiro di sollievo e sono scoppiati in lacrime. Ne dà notizia Il Mattino.

Caivano, ritrovata Nicoletta: la 35enne scomparsa da due giorni

Sono stati gli agenti della polizia di Stato di Napoli a comunicare telefonicamente il ritrovamento della giovane. I familiari avevano denunciato due giorni fa l’improvvisa scomparsa della 35enne – affetta da problemi psichici – dalla sua abitazione di Caivano, in provincia di Napoli. Nicoletta, che indossava una protesi per l’udito, aveva anche urgente bisogno di specifici farmaci.

Le forze dell’ordine di Napoli avevano ricevuto una sua dettagliata scheda da parte della compagnia dell’Arma di Caivano. Dopo due giorni di ricerche, è stata ritrovata a Napoli dove vagava in stato confusionale. La sorella l’ha raggiunta e l’ha portata in ospedale per degli accertamenti.