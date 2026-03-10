Dovrà espiare una pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione per rapina e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti il 22enne di origine marocchina residente a Carinaro arrestato nella serata di lunedì 9 marzo dai carabinieri della Stazione di Gricignano di Aversa.

Carinaro, arrestato 22enne: continuava a spacciare anche agli arresti domiciliari

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, era sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per reati analoghi, ma secondo quanto emerso dagli atti giudiziari avrebbe continuato a detenere illegalmente sostanze stupefacenti, condotte che si sarebbero protratte anche durante il periodo di misura cautelare.

Le indagini dei militari dell’Arma, che nel tempo hanno documentato numerosi episodi delittuosi riconducibili al 22enne, hanno portato a nuovi elementi investigativi e alla successiva emissione di un ordine di carcerazione da parte della II Sezione Penale della Corte di Appello di Napoli.

I carabinieri hanno rintracciato il giovane presso la sua abitazione. Dopo le formalità di rito, il 22enne è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove sconterà la pena stabilita.