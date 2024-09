È disponibile su inPA, la piattaforma dedicata al reclutamento del personale delle Pubbliche amministrazioni, il nuovo bando di concorso per l’assunzione di 19 unità di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato, che entreranno a far parte dei ruoli del Comune di Caivano. L’iniziativa rappresenta un’opportunità importante per chi è alla ricerca di un’occupazione stabile nella Pubblica amministrazione.

Il commento del Ministro Zangrillo

Le nuove assunzioni sono state accolte con favore dal Ministro per la Pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo, che ha sottolineato l’importanza di questo intervento per il territorio: “Queste nuove assunzioni dimostrano ancora una volta l’impegno del Governo per dare un nuovo e decisivo impulso allo sviluppo di Caivano, con servizi sempre più efficienti per i suoi cittadini e le sue imprese. Si tratta dunque di un ulteriore passo avanti nel rinnovamento di questo territorio”.

Figure professionali richieste

Il concorso, gestito dalla Commissione Ripam, è finalizzato a selezionare diverse figure professionali all’interno di tre aree principali: quella degli operatori esperti, degli istruttori e dei funzionari di elevata qualificazione. Ecco nel dettaglio i profili richiesti:

3 unità come Operaio specializzato tecnico manutentivo (Area degli operatori esperti)

8 unità come Istruttore contabile (Area degli istruttori)

4 unità come Istruttore amministrativo (Area degli istruttori)

2 unità come Istruttore tecnico (Area degli istruttori)

2 unità come Istruttore direttivo contabile (Area dei funzionari e della elevata qualificazione)

Scadenza delle candidature e requisiti

Le candidature devono essere presentate entro il 9 ottobre 2024. Per i vincitori del concorso, è previsto un periodo di permanenza nella sede del Comune di Caivano di almeno cinque anni, come stabilito dal bando. Questa misura intende garantire la stabilità del personale e migliorare l’efficienza dei servizi offerti dal Comune.

Nuove assunzioni per rafforzare i servizi pubblici

Le 19 nuove assunzioni vanno ad aggiungersi alle 31 già effettuate nei mesi scorsi, che hanno visto l’ingresso di 16 funzionari con diversi profili e 15 vigili urbani. Questi inserimenti fanno parte di una strategia più ampia di rinnovamento della macchina amministrativa locale, mirata a migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese di Caivano.

Come candidarsi

Chi è interessato a partecipare al concorso può consultare il bando completo e presentare la propria candidatura attraverso il portale inPA, accedendo alla sezione dedicata ai concorsi per il personale delle Pubbliche amministrazioni.